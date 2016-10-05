Konya'da iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
05 Ekim 2016 Çarşamba, 13:40
KONYA (AA) – Konya’nın Hadim ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Huzeyfe Y. idaresindeki 06 FS 2073 plakalı kamyonet, Karabük mevkisinde karşı yönden gelen Tevfik Turan yönetimindeki 07 HMU 76 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücü Turan olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki dört kişi yaralandı.
Ambulanslarla Konya’ya sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sürücü Huzeyfe Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.