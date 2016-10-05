Ana Sayfa   >   Genel   >   Konya'da iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'da iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

05 Ekim 2016 Çarşamba, 13:40
Konya'da iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Benzer Konular

Seydişehir’de muhtaç ailelere yardım
Seydişehir’de muhtaç ailelere yardım
Beyşehir'de motosiklet hırsızlığı
Beyşehir'de motosiklet hırsızlığı
Beyşehir'e 7 milyon liralık prestij cadde yatırımı
Beyşehir'e 7 milyon liralık prestij cadde yatırımı

KONYA (AA) – Konya’nın Hadim ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Huzeyfe Y. idaresindeki 06 FS 2073 plakalı kamyonet, Karabük mevkisinde karşı yönden gelen Tevfik Turan yönetimindeki 07 HMU 76 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücü Turan olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki dört kişi yaralandı.

Ambulanslarla Konya’ya sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü Huzeyfe Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Konya trafik kazası

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Netwifi