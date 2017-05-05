Konya'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
05 Mayıs 2017 Cuma, 23:25
KONYA (AA) – Konya’nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Oğuzhan Ç. idaresindeki 47 NH 066 plakalı otomobil, Yunak-Akşehir karayolunun 3. kilometresinde karşı yönden gelen Oğuz U’nun kullandığı 42 Y 3336 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akşehir’deki hastanelere sevk edilen 8 yaralıdan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.