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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

05 Mayıs 2017 Cuma, 23:25

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KONYA (AA) – Konya’nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Oğuzhan Ç. idaresindeki 47 NH 066 plakalı otomobil, Yunak-Akşehir karayolunun 3. kilometresinde karşı yönden gelen Oğuz U’nun kullandığı 42 Y 3336 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akşehir’deki hastanelere sevk edilen 8 yaralıdan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

10 yaralı Konya trafik kazası

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