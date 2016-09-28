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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü

28 Eylül 2016 Çarşamba, 17:35
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü

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KONYA (AA) – Konya’nın Ilgın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Harun K. (25) yönetimindeki 01 EFT 37 plakalı otomobil, Argıthanı Mahallesi girişindeki kavşakta, Mehmet Gürdal (79) idaresindeki 38 TK 903 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Mehmet ile araçtaki eşi İnci Gürdal (76) olay yerinde hayatını kaybetti.

İncelemenin ardından cesetler, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücülerden Harun K. gözaltına alındı.

Ilgın Kaza Konya Konya’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü

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