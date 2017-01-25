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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 21:25

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KONYA (AA) – Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat C. (44) yönetimindeki 06 DSM 40 plakalı otomobil, Ankara Konya karayolu Sanayi Kavşağı’nda Abdulvahap M. (50) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Murat C. ve aynı araçta bulunan Ali C. ile diğer otomobil sürücüsü Abdulvahap M. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunan Abdulvahap M. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

3 yaralı Konya kulu trafik kazası

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