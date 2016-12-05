Konyada iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu arasında 1 yayanın da olduğu 8 birey yaralandı.

Kaza, Müftü Mahallesi Devlet Hatun Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 42 CZE 88 plakalı otomobil, kavşakta İsmail Y. yönetimindeki 42 B 1927 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle sürüklenen 42 B 1927 plakalı araba kaldırım üzerinden bir evin bahçesindeki iki ağacın arasına savrularak durabildi. Savrulan otomobilin kaldırım üstünde yürürken çarptığı Ümüş Özgürel ile her iki aracın sürücüsü ve 42 B 1927 plakalı araçta yolcu olarak yer alan Öznur, Şerife, Akıllı, Aynur ve Yunus Yılmaz kaza sonucu yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen ambulanslarla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Ümüş Özgürel, acele servisteki birincil müdahalenin gerisinde Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.