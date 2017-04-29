Konyada İnnopark Ortak Akıl Toplantısı yapıldı

Dr. Muzaffer Şeker, İnnopark Başkan Yardımcısı İbrahim Bozkurt Çağlayan, Genel Müdür Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı, Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) yöneticileri, sanayiciler ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

İnnopark’ın Konya ve Alan ile ilgili misyonu, vizyonu ve hedeflerinin masaya yatırıldığı toplantıda, ÜSİMP Başkanı Prof. Dr. A. Hamit Serbest başlangıçta belirledikleri vizyon hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Serbest, “Vizyonumuz, Konya’da fikrin yaratılmasından mahsul oluşmasına, ticarileşmesine dek dışarı giden zincirin her noktasında zihin sahibi ya da data üreten ile bunun çıktılarını kullanacak olan kurum ya da kuruluş birlikte çalışmasını sağlayarak bölge paydaşlarının ortak öğrenme fırsatını yakalayabileceği bir yerel açık inovasyon ortamı oluşturarak Ar-Ge ve inovasyon kültüründe ciddi bir başkalaşım ve gelişme yaratarak alan sanayisini teknoloji tabanlı rekabet üstünlüğünü kazanmış bir çekicilik merkezi haline getirmek” dedi.

Prof. Dr. Bağımsızlık, ilk kez olarak Konya Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminde paydaşlar, girişimciler, sanayiciler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kurumları arasında iletişimin güçlendirilmesi ve birlikte üretmek ortak hedefi doğrultusunda etkileşimin artırılmasını amaçladıklarını söyledi. Özgür, “Sanayi ile üniversitenin, sanayi ile sanayinin ayrı ortamlarda bir araya getirilerek paydaşlar arasında Ar-Ge ve inovasyon farkındalığı yaratılması, bir güvence unsuru olarak işbirliği kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması da bir öteki amacımız” diye konuştu.

Sunumun gerisinde vizyon, görev ve hedeflere yönelik akıl alışverişinde bulunuldu. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de vizyon, misyon ve hedeflerde bölgenin ön plana çıkarılması gerektiğini dile getirdi.