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Konyada iPhone 7 kuyruğu

Türkiye’de öncelikle bu gece satışa sunulan Apple’ın yeni zeki telefonları iPhone 7 ve 7 Plus için Konya’da vatandaşlar kuyruk oluşturdu.Apple’ın iki yeni telefonu iPhone 7 ve iPhone 7 Plus Türkiye’de ilk kez bu gece yarısı satışa sunuldu.

15 Ekim 2016 Cumartesi, 16:44
konyada-iphone-7-kuyrugu

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Türkiye’de öncelikle bu gece satışa sunulan Apple’ın yeni zeki telefonları iPhone 7 ve 7 Plus için Konya’da vatandaşlar kuyruk oluşturdu.
Apple’ın iki yeni telefonu iPhone 7 ve iPhone 7 Plus Türkiye’de ilk kez bu gece yarısı satışa sunuldu. Konya’da bir alışveriş merkezinde kuyruğa girenler yeni telefonlarına kavuşmak için heyecanla bekledi. Saatler 00.01’ı gösterdiğinde geri sayım ile akıllı telefonların satışı başladı. iPhone 7 Plus 3 bin 799 TL, iPhone 7 ise 3 bin 249 TL’den müşteri buldu. Gece geç saatlere değin satışı gerçekleştirilen telefonlara ilginin yoğun olduğu gözlendi. Yeni telefonlarını bölge vatandaşlar ise heyecanlı olduklarını dile getirdi.
Türkiye genelinde ilk satışların burada gerçekleşeceğini gösteren yetkili Işyeri Koordinatörü Fatih Erol, 00.01 itibariyle her yerde lansmanın başlayacağını ve katılımın hoş olduğunu söyledi.

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