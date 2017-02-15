Konya'da iş kazası: 1 ölü
– Karatay ilçesinde paletli iş makinesinin altında kalan işçi öldü
15 Şubat 2017 Çarşamba, 17:10
KONYA (AA) – Konya’da paletli iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10622. Sokak’ta bulunan bir hurdacıda çalışan Ayhan Yıldırım (35), iş yerinde kullanılan Ş.U. (30) yönetimindeki iş makinesinin paleti altında kaldı.
Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Yıldırım’ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.
İş makinesi operatörü Ş.U. gözaltına alındı.