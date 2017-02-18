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18 Şubat 2017 Cumartesi

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Konya'da iş kazası: 1 ölü

– Çalıştığı inşaat halindeki binanın 12’nci katından düşen işçi, yaşamını yitirdi

18 Şubat 2017 Cumartesi, 19:30

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KONYA (AA) – Konya’da inşaat halindeki binanın 12’nci katından düşen işçi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu İlçesi Şeker Mahallesi Şair Şehi Sokak’ta bulunan bir inşaatın 12’nci katında çalışan Mehmet Bacak (54), dengesini kaybederek, düştü.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bacak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin incelemelerinin ardından, Bacak’ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

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