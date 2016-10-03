Konya'da iş kazası: 1 ölü

– Yumurta yüklediği kamyonun hareket etmesi sonucu duvar ile kamyonun dorse kapağı arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

KONYA (AA) – Konya’da yumurta yüklediği kamyonun hareket etmesi sonucu duvar ile kamyonun dorse kapağı arasında sıkışan işçi öldü.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Taşyüz Sokak’taki bir iş yerinde çalışan Resul Fidan (52), 42 VK 263 plakalı kamyona yumurta yüklemeye başladı.

Bu sırada kamyon sürücüsü Bayram S, işçiyi fark etmeyerek aracı hareket ettirdi. Resul Fidan, kamyonun yan kısmındaki açık olan dorse kapağı ile duvar arasında sıkıştı.

Ağır yaralanan Fidan, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kamyon sürücüsü Bayram S’yi gözaltına aldı.