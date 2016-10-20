Konya'da iş yeri yangını
– Bir iş yerinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü
KONYA (AA) – Konya’da bir iş yerinde çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması sonrası güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Meram ilçesi Azerbaycan Caddesi’nde bulunan Meram Sanayi Sitesi yakınlarındaki hurda satışı yapılan bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin büyük bölümünü etkisi altına aldı ve yakındaki iş yerlerine de sıçradı.
Çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri güçlükle kontrol altına alarak söndürdü.
Bazı iş yeri sahipleri, çalışmaları üzüntü içinde izledi.
Büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.