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13 Şubat 2017 Pazartesi

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Konya'da iş yeri yangını

13 Şubat 2017 Pazartesi, 18:25

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KONYA (AA) – Konya’da bir konfeksiyon mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Selçuklu ilçesi Ulaşbaba Caddesi’ndeki 4 katlı bir binanın zemin katında bulunan konfeksiyon mağazasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştığı yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İş yeri sahibi ve vatandaşlar, yoğun dumana rağmen mağazadaki kıyafetleri kurtarmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Çalışmalar sırasında itfaiye ekiplerine, “Kurbanın olayım ağabey, varımız yoğumuz yanıyor, acele edin” diyen iş yeri sahibi ve yakınları gözyaşı döktü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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