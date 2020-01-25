Konya'da iş yerinde patlama
KONYA (AA) – Konya’nın Kulu ilçesinde bir lokantada meydana gelen patlama maddi hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi, Kudbettin Gündüz caddesinde bulunan bir lokantada akşam saatlerinde patlama meydana geldi.
Ali Baltacı'ya ait lokantada patlamanın etkisiyle camlar kırıldı, plastik dış cephesi zarar gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama kaynaklı yangını kısa sürede söndürdü. İncelemelerde bulunan polis ekipleri, patlamanın tüpten çıkan gaz kaçağı nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirti.
Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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