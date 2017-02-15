Konya'da istihdam seferberliğinde 30 bin hedefi

KONYA (AA) – Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında Konyalı sanayicilerin 10 bin civarında yeni istihdam oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Kütükcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 milyon metrekare alanı ile Türkiye’nin üçüncü büyük organize sanayi bölgesi haline gelen Konya’nın, 38 bin istihdamla Türkiye’nin istihdamına güç kattığını söyledi.

Her zaman ülkenin ve devletin yanında olduklarını aktaran Kütükcü, “Konyalı sanayiciler olarak ülkemize diz çöktürmek isteyenlere karşı, bugüne kadar hep birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettik. Bundan sonra da bu güçlü duruşumuzu koruyup, ülkemizin milli üretimine ve istihdamına daha fazla katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğine katkı vermek için Konyalı sanayiciler olarak 10 bin civarında yeni istihdam oluşturmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Kütükcü, gelecek aylarda 5. genişleme alanını yatırıma açacaklarını, buradaki yatırımlarla Konya’nın çok daha fazla istihdam ve katma değer üreten bir şehir haline geleceğini sözlerine ekledi.

– “Üyelerimizle birlikte 2017’de daha fazla çalışmaya kararlıyız”

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise 2017 yılı içerisinde de KTO’nun, üyelerinin refahı, kentin her alanda gelişmesi için çalışacağını ifade etti.

Tamamlamayı planladıkları tüm projelerle Konya’nın ve Türkiye’nin 2023 vizyonuna katkı sağlayacağını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

“Konya olarak 2016’da Türkiye ortalamasının yarısının altında işsizlik rakamlarını elde etmeyi başaran bir şehir olarak örnek bir başarı gösterdik. Ocak ayında ihracatını yüzde 20 artıran Konya üretmeye, çalışmaya devam edeceğini de ortaya koymuştur. Aynı zamanda Hükümetimiz tarafından özel sektörümüzü teşvik edici uygulamalar hayata geçirilmektedir. Bu uygulamalar üretimin, istihdamın da önünü açacaktır. Bunlar da ekonomimiz için katkı sağlayacaktır. KTO, Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğine her türlü katkıyı vermeye hazırdır. Üyelerimizle birlikte 2017’de daha fazla çalışmaya kararlıyız. Bu kapsamda üyelerimizle 20 bin ek istihdamı hedefliyoruz. Konya olarak devlet-özel sektör işbirliği ile geçen yıldan kalan tüm olumsuzlukları bertaraf ederek 2010-2011’de olduğu gibi yeniden yüksek büyüme ve istihdam rakamlarına ulaşacağımıza yönelik inancımız tamdır.”