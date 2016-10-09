Konya'da izinsiz çalışan 5 yabancı uyruklu kadın yakalandı

– Eğlence merkezinde izinsiz olarak çalıştığı belirlenen Ukrayna uyruklu 5 kadın gözaltına alındı

KONYA (AA) – Konya’da bir eğlence merkezinde izinsiz olarak çalışan Ukrayna uyruklu 5 kadın gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki bir eğlence merkezinde yabancı uyruklu kadınların izinsiz olarak çalıştırıldığı bilgisini aldı.

İncelemelerin ardından söz konusu iş yerine baskın yapan ekipler, Ukrayna uyruklu Olena K. (34), Iryna Z. (28), Olha T. (20), Halyna I. (24) ve Kateryna I’yı (22) gözaltına aldı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 5 kadın, Ahlak Büro Amirliğinde ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.