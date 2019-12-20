Konya'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı
KONYA (AA) – Konya'nın Derbent ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bulunan 1. derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, M.A, T.B, M.Ç, H.A.Ş, M.Ç, M.A, Z.K ve A.B, kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemleri sürüyor.
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