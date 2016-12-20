Konyada kaçak silah operasyonu

Konya’da jandarma ekiplerinin yaptığı firari silah operasyonunda farklı kargo şirketlerine ait nakil araçlarında 23 adet, bir tabanca üreticisine ait konut ve iş uygun ise üretim izni olmadan satışı yapılan 152 adet av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye takriben, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir Konya karayolu üstünde maliye ekipleriyle yaptığı yol kontrolünde iki öbür kargo şirketine ait nakil araçlarını durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, Beyşehir ilçesine alt Üzümlü Mahallesi’nde ikamet eden M.K.’ye ait olduğu belirlenen ve imal izni olmadan satışı yapıldığı tespit edilen 5 adet kısa namlulu, 16 adet uzun namlulu elde etmek üzere toplam 23 adet av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Aynı olayla ilgili olarak M.K.’nin Beyşehir-Üzümlü’de bulunan evinde ve eklentilerinde yapılan aramada ise 152 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K.’nin ifadesinin peşinde serbest bırakıldığı öğrenildi.