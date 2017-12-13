Konya’da, ‘Kalbim tekrar sevecek’ yürüyüşü

Yürüyüşe Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra Atiker Konyasporlu futbolcular da katıldı.

‘Kalbim tekrar sevecek’ isimli etkinlik için düzenlenen yürüyüş Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsünde yapıldı. Kampüs içerisinde Keykubat Köşkünden başlayan yürüyüş Tıp Fakültesi binası karşısında son buldu. Yürüyüşün ardından konuşan Medicana Konya Hastanesi Genel Müdürü Dr. Lütfi Şimşek, organ bağışının önemini vurgulamak istediklerini söyledi. Dr. Şimşek, “Hepimiz biliyoruz aslında bugün burada böyle yüzlerce kişiyle yürüdüğünüz zaman bunun anlamını bir kez daha idrak edebiliyorsunuz. Ekiplerimiz var organ bağışı ile ilgili sorulara cevap vermek üzere. Gönüllü bağışçılarımızın kayıtlarını yapmaları üzere bugün bunun için toplandık. Organ nakli Türkiye’de önemli bir ihtiyaç, dünyada önemli bir ihtiyaç aslında bakarsanız ama Türkiye olarak dünya ortalamasının biraz gerisindeyiz. Çok başarılı nakil ameliyatlarımız var ekiplerimiz çok güçlü, teknolojimiz çok güçlü, çok iyi ama sonuçta bir insanı yaşatabilmek için bir insanın gönüllü olarak bağış yapması gerekiyor. Burada ki temel amaç aslında her şeyi yapabilmemize rağmen ben organlarımı bağışlayabilirim diyen bir iradeye ihtiyacımız var. Biz bugün bunu dillendirmek için buradayız. Gerek üniversitelerimiz, gerek kamu hastanelerimiz gerek Medicana Sağlık Grubu organ naklini Türkiye’de birçok hastanede yapılmaktadır. Organ Bağışına alt yapımız var ama insanlarımızın bunun farkına vararak gerek kendi hayatlarında birilerini yaşatmak hayata tutundurmak adına gerek kaçınılmaz olan ölümde kendilerinden sonra hala birilerini yaşatabilmeyi hatırlatmak istedik. Çok keyifli çok güzel bir katılım oldu. İnşallah bunun sonucunda insanlarımıza biz bu konuda bir bilinçte vermiş olacağız” dedi.

Medicana Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mustafa Argındoğan da konuşmasında, organ naklinin önemine değindi. Argındoğan, “Öğrenci arkadaşların, genç nüfusun dikkatini çekmek, organlarının kıymetini bilmesini sağlamak için toplandık. Özellikle sigara içen arkadaşlarıma sesleniyorum, kendiniz ve organlarınız için bu alışkanlıktan kurtulun” diye konuştu.

Yürüyüşe katılan Selçuk Üniversitesi Topluluklarına plaket verildi.