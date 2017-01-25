Konya'da kamyonet minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
25 Ocak 2017 Çarşamba, 12:20
KONYA (AA) – Konya’nın Karapınar ilçesinde kamyonetin minibüsle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Yücel T. yönetimindeki 42 JJ 228 plakalı kamyonet, Karapınar-Karaman karayolunun 25. kilometresinde Şöhrap Çağlayan (48) idaresindeki 34 ZN 2815 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü Çağlayan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüsteki Haldun Ülke (48), Emir Topkaraoğlu (32), Abdullah Vedat Kalaç (48), Burak Kızılkaya (29) Orhan Gündem (48) ve Tufan Güven (31) yaralandı.
Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kamyonet sürücüsü Yücel T. gözaltına alındı.