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Konya'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

07 Kasım 2016 Pazartesi, 16:10
Konya'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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KONYA (AA) – Konya’nın Akşehir ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yusuf Misci (42) idaresindeki 42 AJ 132 plakalı kamyonet, Akşehir-Afyonkarahisar karayolunun 3. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, Ali Misci (60) hayatını kaybetti. Yaralanan kamyonet sürücüsü, Akşehir Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kaza anı, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

akşehir güvenlik kamerası Kaza

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