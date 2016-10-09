Konya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı
09 Ekim 2016 Pazar, 10:50
KONYA (AA) – Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mehmet Ali Tabur idaresindeki 52 CSD 04 plakalı otomobil, Üzümlü Mahallesi’nde Hacı Öz’ün kullandığı 42 ARP 06 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan İlyas Kiraz, Abdurrahman Ayan, Yusuf Eruzun ve Hasan Vural yaralandı.
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.