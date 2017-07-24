Konya'da kamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
24 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:11
KONYA (AA) – Konya’nın Beyşehir ilçesinde, saman yüklü kamyonun otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sadık Kocael (33) idaresindeki 42 KD 815 plakalı otomobil, Beyşehir-Derebucak karayolunun 17. kilometresinde Cihat Arıcan (23) yönetimindeki 63 AL 913 plakalı saman yüklü kamyonla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Osman Özeller (34), Mehmet Ali Çağlak (16) yaralandı.
Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Sadık Kocael, Konya’daki bir hastaneye sevk edildi.