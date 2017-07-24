Ana Sayfa   >   Genel   >   Konya'da kamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da kamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:11

Benzer Konular

Karaman'da trafik kazası: 3 yaralı
Beyşehir'de doğalgaz altyapı çalışmaları başladı
Şarkışla'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

KONYA (AA) – Konya’nın Beyşehir ilçesinde, saman yüklü kamyonun otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sadık Kocael (33) idaresindeki 42 KD 815 plakalı otomobil, Beyşehir-Derebucak karayolunun 17. kilometresinde Cihat Arıcan (23) yönetimindeki 63 AL 913 plakalı saman yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Osman Özeller (34), Mehmet Ali Çağlak (16) yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Sadık Kocael, Konya’daki bir hastaneye sevk edildi.

Beyşehir kamyon otomobil trafik kazası

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com