Konya'da kapkaç iddiası

KONYA (AA) – Konya’da evine gitmek için minibüs bekleyen genç kızın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüpheli, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2 Ekim Pazar günü merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesindeki bir durakta evine gitmek için minibüs bekleyen B.S’nin (17) cep telefonu, bisikletli bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

Genç kızın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda çevrede araştırma yaptı ancak bir sonuca ulaşamadı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Gazi Ç. (24) olduğunu tespit etti.

Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince evinde yakalandı.

Gazi Ç’nin değeri yaklaşık 3 bin lira olan cep telefonunu bir sosyal paylaşım sitesinde verdiği ilanla sattığı belirlendi. Şüphelinin telefonu sattığı kişiyi de bulan polis, cep telefonunu genç kıza teslim etti.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.