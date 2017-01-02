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Konya'da kar temizleme çalışmaları

02 Ocak 2017 Pazartesi, 12:45

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KONYA (AA) – Karapınar’da kar temizleme çalışmaları sürerken, karlar kamyonlarla Meke gölüne taşınıyor.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, gazetecilere yaptığı açıklamada kent merkezinde kar temizleme çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini söyledi.

Kent merkezinden topladıkları karları Meke gölüne döktüklerini ifade eden Yaka şunları kaydetti:

“Dünyanın nazar boncuğu olarak bilinen Meke gölünün suyu kuraklıktan dolayı çekilmişti. Bu yıl bereketli bir yıl geçiriyoruz. Şehirden, caddelerden topladığımız karları bu bölgeye getirip döküyoruz. Bununla birlikte su seviyesinin biraz daha yükselmesine katkı yapmak istiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Yağışların devam etmesi halinde Meke gölü bizim takviyelerimiz ile de belli bir su seviyesine ulaşacaktır.”

Kar Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka Meke gölü

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