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07 Ocak 2017 Cumartesi

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Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi

– Sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 yaşındaki çocuk öldü, annesi, babası ve kardeşi hastaneye kaldırıldı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 14:40

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KONYA (AA) – Konya’nın merkez Meram ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk hayatını kaybetti, annesi, babası ve kardeşi hastaneye kaldırıldı.

Musa (30) ve Sultan Şahin (27) çifti ile oğulları Ahmet (7) ve Mustafa (3), Loras Mahallesi Esfendiyar Caddesi’ndeki evlerinde komşuları tarafından hareketsiz bulundu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Mustafa Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Musa, Sultan ve Ahmet Şahin’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Küçük çocuğun cenazesi, otopsi için hastane morguna gönderildi.

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