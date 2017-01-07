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Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi

– Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti

07 Ocak 2017 Cumartesi, 14:15

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KONYA (AA) – Konya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet (80) ve Nazlı Ünüvar (57), merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Saçlı Kasap Caddesi’ndeki evlerinde, yakınları tarafından hareketsiz bulundu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemesinin ardından karı kocanın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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