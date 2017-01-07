Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi

KONYA (AA) – Konya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet (80) ve Nazlı Ünüvar (57), merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Saçlı Kasap Caddesi’ndeki evlerinde, yakınları tarafından hareketsiz bulundu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemesinin ardından karı kocanın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.