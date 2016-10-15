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Konya'da kardeşler arasında silahlı kavga: 1 ölü

15 Ekim 2016 Cumartesi, 13:30
Kardeşler arasında silahlı kavga: 1 ölü

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KONYA (AA) – Konya’da çıkan silahlı kavgada kardeşi tarafından vurulan kişi öldü.

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Esat Sokak’ta park halinde bulunan 42 DBL 47 plakalı minibüste, Adem Y. (44) ile kardeşi M.Y. (26) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Adem Y, tabancayla başından vuruldu.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Adem Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli M.Y, kısa süren kovalama sonrası polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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