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Konya'da kardeşler arasındaki silahlı kavga

– Ağabeyini öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı

16 Ekim 2016 Pazar, 17:49
Konya'da kardeşler arasındaki silahlı kavga

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KONYA (AA) – Konya’da çıkan silahlı kavgada ağabeyini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi’nde park halinde bulunan 42 DBL 47 plakalı minibüste, ağabeyi Adem Y’yi (44) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.Y’nin (26) polisteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen M.Y, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İnşaatlarda boyacılık yapan kardeşler arasındaki kavganın, ortaklıktan ayrılma meselesinden çıktığı öğrenildi.

Adem Y. ile kardeşi M.Y. arasında dün çıkan kavgada Adem Y, tabancayla başından vurulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli M.Y, kısa süren kovalama sonrası polis ekiplerince yakalanmıştı.

kardeşler arası kavga tutuklandı

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