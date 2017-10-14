Konya’da kayak merkezi toplantısı

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Konya Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen daire başkanlarının katıldığı toplantıda, Derbent ilçesindeki Aladağ Kayak Merkezi’nde yapılacak tesislerin yeri ve kurumlar arası koordinasyon konularının ele alındığını belirtti. Acar, “Konya Büyükşehir Belediyemiz ile Konyamız için fazla önemli olan önemli bir projeyi hayata geçirebilmek için yoğun çaba gösteriyoruz. şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığı 33 kurumdan bu proje hakkında gösterme aldı. O komisyondan Aladağ Kayak Merkezi Projesi, inşallah turizm ilanı olarak çıkacak. Önümüzdeki günlerde bu konunun netleşeceğini bekliyoruz. Konya Büyükşehir Belediyemiz de ihale hazırlığı içerisinde. 54 milyon metrekarelik bir alan projelendirildi. Bu projenin bacak ayak yapılacağını söylemek olası. Bundan daha sonra ihale süreçleri başlayacak ve proje peyderpey hayata geçmeye başlayacak. Kalkınma Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlıklarımızın da proje ile ilgili yardım sözlerini aldık. Proje devreye girdiğinde bölgemizde sadece kış turizmi yok, yılın dört mevsiminde doğa sporlarının yapılmasının da önü açılmış olacak” dedi.

Acar toplantıya, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, Genel Sekreter Yardımcısı H.Selim Büyükkarakurt, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nurullah Osmanlı, Emlak Yönetimi Dairesi Başkanı Fatih Sert, Inşa Denetim Dairesi Başkanı Mustafa Yaylacı, Kırsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık, Özel Projeler Şube Müdürü Mustafa Aralıklı ve Kent Veri Sistemi Şube Müdürü Emra Sert’in katıldığını sözlerine ekledi.