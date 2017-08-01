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Konya'da kaybolan gencin cesedi sulama kanalında bulundu

01 Ağustos 2017 Salı, 12:10

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KONYA (AA) – Çumra ilçesinde, 3 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki gencin cesedi, sulama kanalında bulundu.

Emre Büyükgüler, 29 Temmuz’da ailesinden izin alarak arkadaşlarıyla vakit geçirmek için evden ayrıldı.

Büyükgüler’in akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine, gencin ailesi polise kayıp ihbarında bulundu ve arama çalışmaları başlatıldı.

Emre Büyükgüler’in en son Alemdar Mevkisi’nde Çarşamba Kanalı kenarında görüldüğü bilgisi üzerine polis, çalışmasını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Kanal suyunun kesilmesinin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve sualtı arama ekipleri kanalda arama çalışması başlattı.

Dalgıçların kanalda yaptığı aramada, Büyükgüler’in cansız bedenine ulaşıldı.

Kanaldan çıkarılan gencin cesedi, Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çumra ilçesi Emre Büyükgüler sulama kanalı

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