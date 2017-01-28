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Konya'da kaza yerine giden polis aracına otomobil çarptı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 11:50

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KONYA (AA) – Konya’da kaza ihbarı üzerine yola çıkan trafik polisi aracına otomobil çarptı.

Alınan bilgiye göre, Konya-Karapınar karayolunda maddi hasarlı trafik kazası olduğu ihbarı üzerine 42 A 4564 plakalı trafik polisi aracındaki iki görevli yola çıktı.

Polis aracına, karayolunun 40. kilometresine geldiğinde, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Hasar oluşan polis aracı, kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza Konya otomobil trafik polisi

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