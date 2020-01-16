Konya'da KOBİ'lere destek ve finans olanakları paneli düzenlendi
KONYA (AA) – Konya Sanayi Odası ile Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) iş birliğiyle "KOBİ'lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakaları" konulu panel gerçekleştirildi.
Konya Sanayi Odası'nda düzenlenen panelde, KOBİ'lere sağlanan destekler ve finans olanakları konusunda bilgi verildi.
TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, açılış konuşmasında, kurumların ve kobilerin etik değerlerinin, maddi değerlerinden daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Büyümek için sadece konuşmak ve paneller düzenlemek yetmez, risk almak ve harekete geçmek gerekir." dedi.
Ticaret Odası Başkanı Memiş Kütükçü ise Konya'nın, 30 binin üzerinde KOBİ'siyle Anadolu'da son derece başarılı bir sanayileşme hikayesi yazdığını ve Türk sanayisine lokomotiflik yapan şehirler arasında yer aldığını belirterek, "Şehirdeki 9 organize sanayi bölgesiyle Türkiye'nin sanayisine katkıda bulunuyoruz. Konya'nın sanayicilerinin 50 yıllık sanayi mücadelesi şehri daha stratejik bir noktaya taşıyacaktır." diye konuştu.
Kütükçü, ASELSAN yatırımlarının da içinde bulunduğu 1 milyon 590 bin metrekarelik alanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
KOSGEB Başkanı Yardımcısı Ahmet Akdağ da KOBİ'lerin, ülkenin bel kemiği olduğunu kaydederek, stratejik ürün destek programıyla işletmelere 5 milyon liraya kadar destek verdiklerinin altını çizdi.
-
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde “kış kurtarma” tatbikatı
-
Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki: “Mensah'ı tamamen gözden çıkarmadık”
-
Konya'da KOBİ'lere destek ve finans olanakları paneli düzenlendi
-
Yeni Peugeot 2008, 29 Ocak'ta satışa sunulacak
-
Jandarma öğrencilere mesleklerini tanıttı
-
Toroslarda Siyah Benekli Vaşak görüntülendi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.