Konyada komşu kavgası: 1i polis 7 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde komşular arasında çıkan sopalı, taşlı, bıçaklı ve tornavidalı kavgada 1’i polis 7 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada taraflar birbirlerine sopa, taş, bıçak ve tornavidayla saldırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. İfadeleri alınmak üzere karakola götürülen tarafların burada da ettiği kavgaya yine jandarma tarafından müdahale edildi. Çıkan kavgada her iki taraftan Ö.C. (23), Ö.C. (42), R.C. (23), M.K. (30). D.K. (56) ve K.K. (54) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların kaldırıldığı hastanede yine karşı karşıya gelen taraflar, bu kez de acil servis önünde kavgaya tutuştu. Kavgaya karışan taraflara hastanede bulunan polis ve jandarma tarafından müdahalede bulunuldu. Yaşanan arbede sırasında polis memurlarından T.Ö. elinden bıçakla yaralandı. Hastaneye takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. Olaya karışan çok sayıda şüpheli, elleri kelepçelendikten sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.