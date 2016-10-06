Konya'da kültür sanat

KONYA (AA) – Konya Devlet Tiyatrosu’nun (KDT), 2016-2017 tiyatro sezonunun ilk oyunu “Fatih (Bizans Düştü)”, 7 Ekim Cuma günü seyircisiyle buluşacak.

KDT Müdürü Alpay Aksum, tiyatro binasında düzenlenen basın toplantısında, bu ay yoğun bir program içerisinde olduklarını söyledi.

Bu ay Fatih oyunundan sonra Konik Annalar oyununun oynanacağını belirten Aksum, şunları kaydetti:

“Aynı zamanda bu ay Sakarya, Zonguldak, Malatya, Denizli ve Aydın’dayız. Yani bir oyunumuz Konya’da oynarken, diğer oyunlarımız Türkiye’nin birçok yerine turneye gidecek. Tabii ki ekip olarak kısıtlı şartlarda olsak da görevimizi en güzel biçimde yerine getirmeye çalışıyoruz. Turneler bizim için zor oluyor ama olsun, bu da bizim görevimiz. Bütün illerde perde açmaya, seyircimizle buluşmaya devam edeceğiz. Çocuk oyunumuz ara tatile kadar devam edecek. Tatilden sonra yeni bir oyunla minik oyuncularımıza ‘merhaba’ diyeceğiz. Fatih oyunu devlet tiyatrolarında ilk defa oynuyor.”

A. Turan Oflazoğlu’nun yazdığı, Bengisu Gürbüzer Doğru’nun yönettiği oyunun dekor tasarımı Selim Cinisli, kostümü Esra Selah, ışık tasarımı ise Hakan Özdemir’e ait.

Oyun, 7 Ekim Cuma günü saat 20.00’de KDT sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak.