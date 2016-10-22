Konya'da kurtlar 20 koyunu telef etti

KONYA (AA) – Konya’nın Ereğli ilçesinde, ahıra giren kurtlar, 20 koyunu telef etti.

Çimencik Mahallesi’nde yaşayan Tahsin Güngör’ün (66) ahırına giren kurtlar, koyunlara saldırdı.

Kurtlar, 20 koyunu telef ederken, 10 koyunu da yaraladı.

Koyunlarının bir ayda 2 kez kurt saldırısına uğradığını ifade eden Güngör, “Toplamda 50 koyunum telef oldu. Yapacak bir şey yok.” dedi.

Çimencik Mahalle Muhtarı Eşref Türkmen ise, köy olarak tedirgin olduklarını belirterek, “Şu anda havalar iyi. Bu zamanda bu saldırıyı yapan kurtlar, kış gelince insanlara bile saldırabilir. Korkuyoruz. Yetkililerden tek isteğim bu durumun önüne geçmeleridir.” diye konuştu.