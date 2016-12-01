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01 Aralık 2016 Perşembe

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Konya'da lise pansiyonunda yangın

– Pansiyonun kız öğrencilerin kaldığı bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

01 Aralık 2016 Perşembe, 18:55
Konya'da lise pansiyonunda yangın

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KONYA (AA) – Konya’da bir lisenin kız öğrencilerin kaldığı pansiyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Karatay ilçesi Alaaddin Kap Caddesi’ndeki Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesinin kız pansiyon bölümünde, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Dumandan etkilenen bazı kız öğrencilere, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında küçük çapta hasar oluştu.

Konya lise pansiyon yangın

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