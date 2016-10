Konyada Mahalli 24. Geleneksel Safkan Arap ve İngiliz At Yarışları gerçekleştirildi

Konya’da Mahalli 24. Geleneksel Safkan Arap ve İngiliz Beygir Yarışları gerçekleştirildi.

Yarışlar, Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Konya Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği göre Konya Hipodromu’nda gerçekleştirildi. 30 Safkan İngiliz ve Arap atının katıldığı yarışmalar Valilik Kupası, Büyükşehir Belediyesi Kupası, Yiyecek Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kupası, Konya Garnizon Komutanlığı Kupası, Konya Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Kupası kategorilerinde yapıldı. Valilik Kupası için gerçekleştirilen 1. Irtifa koşuda 2 bin metre koşan atlardan, Babailhami birici olurken, Muhtarın Oğlu ikinci ve Tumbul Saburum üçüncü oldu. Yarışta birinci olan Babailhami 4 bin TL, ikinci olan Muhtarın Oğlu Bin 600 TL ve üçüncü olan Tumbul Saburum 800 TL kazandı.

Büyükşehir Belediyesi Kupası için gerçekleştirilen 2. Zirve koşusunda ise 2 bin metre koşan atlardan Kudret Ağa isimli at birinci olurken, Snawango isimli at ikinci, Hop Hop isimli at ise üçüncü oldu. Yarışta birinci olan Kudrat Ağa 3 bin 500 TL ikramiye alırken, ikinci olan Snawango bin 400 TL üçüncü olan Hop Hop ise 700 TL ikramiye aldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kupası için gerçekleştirilen 3. Doruk koşuda ise, Bin 600 metre koşan atlardan, Balamirhan birinci olurken, Naif Bey ikinci, Yeditepekaya ise üçüncü oldu. Yarışta birinci olan Balamirhan 3 bin TL ikramiye kazanırken, ikinci olan Naif Bey bin 200 TL üçüncü olan Yeditepekaya ise 600 TL ikramiye kazandı.

Yarışlar, Konya Garnizon Komutanlığı Kupası ve Konya Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Kupası koşularının gerisinde sona erdi.