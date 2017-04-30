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Konya'da minibüs devrildi: 19 yaralı

30 Nisan 2017 Pazar, 12:25

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KONYA (AA) – Konya’nın Seydişehir ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Emre Salatan yönetimindeki 42 EC 300 plakalı minibüs, Seydişehir-Beyşehir karayolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 18 yolcu, Seydişehir ve Beyşehir’deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Minibüstekilerin İstanbul’daki gezinin ardından Konya’nın Bozkır ilçesine döndükleri belirtildi.

19 yaralı Konya Minibüs trafik kazası

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