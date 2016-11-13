Konya'da minibüs motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
– Minibüsle çarpışan motosikletteki Suriye uyruklu iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı
KONYA (AA) – Konya’da minibüsle çarpışan motosikletteki iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
Nurettin K. (27) idaresindeki 42 M 8291 plakalı yolcu minibüsü, merkez Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi’nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu bir kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Motosiklette bulunan ve ağır yaralanan Suriye uyruklu Hettab Omer (26), ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İncelemeler sonrası cesedi otopsi için morga kaldırılan kişinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürerken, minibüs sürücüsü Nurettin K. polis ekiplerince gözaltına alındı.