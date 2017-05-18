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Konya'da minibüs tırla çarpıştı: 11 yaralı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 19:25

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KONYA (AA) – Konya’da minibüsle ile tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Hasan Ali Avcı idaresindeki 42 ABK 46 plakalı tır, Konya-Karapınar karayolunun 5’inci kilometresinde, Recep Akış’ın kullandığı 51 EU 742 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.

Araç içinde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Ambulanslarla Konya’daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Konya Minibüs TIR trafik kazası

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