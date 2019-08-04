Konya'da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
KONYA (AA) – Konya'da motosikletin otomobile çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Yeni İstanbul Caddesi'nde seyir halinde bulunan Sefa İnel idaresindeki 16 CLL 82 plakalı motosiklet, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum Hastanesi önünde Suriye uyruklu Muhammed el Sekkar'ın kullandığı 42 MA 2808 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Savrulan motosiklet, yol kenarındaki yabancı plakalı cipe vurdu.
Motosiklette bulunan Özge Karakaya (20), kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım yarım saat kontrollü sağlandı.
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