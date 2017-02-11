Konya'da musluk hırsızlığı şüphelisi yakalandı

– Kentte 5 cami şadırvanı ve 6 tatlı su çeşmesinden, bir gecede 65 musluk çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

KONYA (AA) – Konya’da bir gecede 65 musluk çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir gecede 5 cami şadırvanı ve 6 tatlı su çeşmesinden toplam 65 musluk çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ekipler, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerini aldıktan sonra şüphelinin Mustafa A. (28) olduğunu belirledi.

Şüpheli, düzenlenen baskında, çalınan musluklar ve olayda kullandığı malzemelerle birlikte yakalandı.

Mustafa A’nın ilk ifadesinde, olay günü alkollü olduğunu, parası kalmayınca muslukları söküp satmak istediğini söylediği öğrenildi.

Zanlı, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.