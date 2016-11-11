Konyada, Mustafa Kemal Atatürk anıldı

Konya’da 10 Kasım Atatürk’ün vefatının 78. sene dönümü sebebiyle anma programı düzenlendi.

Atatürk Abide Meydanı’nda gerçekleştirilen programa, Konya Valisi Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergun Eskici ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile siyasi parti temsilcileri kamu kurum ve kuruluşların il temsilcileri ile askeri ve mülki amirler katıldı.

Program çelenk sunumu ile başladıktan daha sonra saat 09.05’te sirenler çalınmasıyla Galibiyet Meydanı’ndaki yayalardan bazıları hürmet duruşunda bulundu. Devlet Tiyatrosu Salonu’nda devamlı program günün anlam ve önemini belirten konuşmanın arkasından, öğrencilerin hazırladığı Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda yaşadığı son dönemi anlatan tiyatro oynandı.

Program, protokol üyelerinin, Konya İl Halk Kütüphanesi’nde ama Atatürk’ün resimlerinden olan sergiyi gezmesiyle sona erdi.