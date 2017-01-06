Konya'da öğrenci servisinin devrilmesi

– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, yaralı öğrenciyi ziyaret etti

KONYA (AA) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Cihanbeyli ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu yaralanan öğrenciyi ziyaret etti.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 10. sınıf öğrencisi Merve Hemek ve ailesiyle görüşen Müezzinoğlu, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bir süre aile ile sohbet eden Müezzinoğlu, hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün bugün devrilmesi sonucu 2 öğrenci hayatını kaybetmiş, 42 kişi de yaralanmıştı.