Konya'da olaylı maç

KONYA (AA) – Konya’da oynanan amatör futbol müsabakasına, karşılaşmada çıkan olaylar damgasını vurdu.

Konya’da Şehit Süleyman Ballan Spor Tesisleri’nde kümede kalma mücadelesi veren Bozkır Gençlerbirliği ile Beyşehir Belediyesi arasında oynanan Süper Amatör Lig karşılaşması, Beyşehir Belediyespor’un 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

Yüksek gerilim altında oynanan müsabakada olaylar çıktı. Hakem maçın 30 dakikasında Bozkır Gençlerbirliği kalecisi Atilla’yı, ceza alanı dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Kaleciye kırmızı kart gösterilmesinin ardından saha içerisi karıştı. Bozkırlı kaleci, futbolcu ve yöneticiler, karara uzun süre itiraz etti.

Orta hakemin kararından dönmemesi üzerine kenardaki yardımcı hakemin üzerine koşan kaleci, hakemi ittirerek yere düşündü. Bu esnada, olaylara müdahale eden polis ile Bozkırlı futbolcu ve yöneticiler arasında arbede yaşandı. Müsabaka uzun süre dururken, tarafların sakinleşmesinin ardından karşılaşma yeniden başlayabildi.

Gergin geçen maç sonrası olay çıkmaması için polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.