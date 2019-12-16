Konya'da “Orta Torosların Endemik Bitkileri” fotoğraf sergisi açılışı
KONYA (AA) – Konya'da "Orta Torosların Endemik Bitkileri" konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük binasında SÜ Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fulya Öztaş ve eşi Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Öztaş’ın düzenlediği “Orta Torosların Endemik Bitkileri” konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.
Fulya Öztaş, açılışta, Toros Dağlarının, oldukça fazla bitki çeşitliliğine sahip, her mevsimi güzel olduğunu kaydetti.
Bölge bitkilerinin, özellikle endemik bitkileri fotoğraflamaktan büyük bir zevk aldıklarını belirten Öztaş, şöyle devam etti:
"Bölge bitkilerinin tıbbı özelliklerini de gündeme getirilmesinin yararlı olacağını düşündük. Son yıllarda bu amaçla, Türkçe İngilizce 3 kitap basıldı. Kitapların ülke genelinde gördüğü ilgi bizi ziyadesiyle memnun etti. İlk endemik bitkiler fotoğraf sergimizi 2017 yılında Konya Bayır Diamond Otel’de, daha sonra Taşeli’nin merkezi Ermenek’te ve geçen yıl Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde açtık. Nihayet bugün kendi çalıştığım üniversitede bu sergiyi açmaktan çok mutluyum."
Serginin 26 Aralık gününe kadar sergilenmeye devam edeceği bildirildi.
Açılışa, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
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Konya'da “Orta Torosların Endemik Bitkileri” fotoğraf sergisi açılışı
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