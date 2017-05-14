  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
14 Mayıs 2017 Pazar

Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   Konyada otobüs devrildi: 20 yaralı

Konyada otobüs devrildi: 20 yaralı

Kaza, sabahleyin saatlerinde Konya-Afyonkarahisar karayolunun 65.

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:23

Benzer Konular

2017 Büyük Yetim Dostları Buluşması gerçekleştirildi
Anneler Günü Mesajları 2017 | Resimli Anneler Günü Mesajları ( 2017 Anneler Günü mesajları ve şiirleri)
Kuluda yağmur duası

Kaza, sabahleyin saatlerinde Konya-Afyonkarahisar karayolunun 65. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, Adana’da nişan yaptıktan sonradan İzmir’e dönenleri taşıyan S.C. idaresindeki 09 DA 555 plakalı otobüs, kontrolü kaybederek şarampole devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, otobüste yer alan 41 kişiden ilk belirlemelere tarafından 20’si yaralandı. Yaralılar çevredeki farklı alanlara yönlendirilmiş hastanelere kaldırılarak çare altına alındı.

Kazadan bere almadan kurtulan yolculardan birisi, otobüsün birkaç kez sallandığını, muavini uyardıklarını söyledi.

Bilim Teknoloji borsa Döviz dünya ekonomi Finans Futbol güncel haberler Gündem haber haberler Hava Durumu iha Kültür Sanat Magazin Moda Müzik Politika sağlık sinema siyaset Son Dakika Haberleri spor Türkiye

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com