Konyada otobüs devrildi: 20 yaralı

Kaza, sabahleyin saatlerinde Konya-Afyonkarahisar karayolunun 65. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, Adana’da nişan yaptıktan sonradan İzmir’e dönenleri taşıyan S.C. idaresindeki 09 DA 555 plakalı otobüs, kontrolü kaybederek şarampole devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, otobüste yer alan 41 kişiden ilk belirlemelere tarafından 20’si yaralandı. Yaralılar çevredeki farklı alanlara yönlendirilmiş hastanelere kaldırılarak çare altına alındı.

Kazadan bere almadan kurtulan yolculardan birisi, otobüsün birkaç kez sallandığını, muavini uyardıklarını söyledi.