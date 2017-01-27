Konya'da otobüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
27 Ocak 2017 Cuma, 12:10
KONYA (AA) – Konya’da otobüsle tırın çarpıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Mustafa Küçükkeskin (40) yönetimindeki 42 FCJ 57 plakalı yolcu otobüs, Konya-Ankara karayolunun 30. kilometresinde, Lokman Usta (48) idaresindeki 06 CCA 01 plakalı tıra arkadan çarptı.
Otobüs şoförü Küçükkeskin, kaza yerinde hayatını kaybetti. Otobüsteki 10 kişi yaralandı. Konya’daki farklı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, etkili olan tipi ve sürgün nedeniyle Konya-Ankara karayolunun ulaşıma kapatıldığı öğrenildi.