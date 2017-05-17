Konya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

KONYA (AA) – Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hakan Çelebi (24) yönetimindeki 42 JK 470 plakalı otomobil ile Asım Tunç (58) idaresindeki 31 AYN 12 plakalı minibüs eski sanayi kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücüler Çelebi ve Tunç ile minibüste bulunan Fidan Zabunoğlu (37), Vesime Tunç (54), Hafize Çirmi (56), Nezire Tursun (59), Nurten Köstekçi (69) ve Fatma Aliye Bayrakçı (67) yaralandı.

Yaralılardan otomobil sürücüsü Çelebi, Konya’ya sevk edilirken diğer yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.