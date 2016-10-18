Konyada otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eski Sanayi yanında Boyacıoğlu Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil K. (61) idaresindeki 42 EKSIK 025 plakalı araba, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Cemal Yarpuz (55) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Halil K. yaralandı. Zarar Görmüş sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak çare altına alındı. Cemal Yarpuz’un cenazesi, yapılan incelemelerin ardındaki otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma açıldı.